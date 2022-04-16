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الأمم المتحدة تعرب عن عميق قلقه إزاء الوضع في القدس

11:20 ص السبت 16 أبريل 2022
الأمم المتحدة تعرب عن عميق قلقه إزاء الوضع في القدس

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - أ ش أ

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس، داعيا القادة من جميع الأطراف إلى المساعدة في التهدئة.

وذكر بيان صادرعن المتحدث باسم جوتيريش، نشرته دائرة إعلام الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي صباح اليوم السبت، "يجب أن تتوقف الاستفزازات في حرم القدس الآن لمنع المزيد من التصعيد، كما نكرر الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه".

وأضاف البيان "أن المنسق الخاص للأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين والأطراف من أجل تهدئة الوضع".

وجدد الأمين العام التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية //بحسب البيان//.

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أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة القدس فلسطين الشرق الأوسط إسرائيل

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