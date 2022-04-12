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روسيا: مقتل 50 عسكريًا أوكرانيًا حاولوا اختراق الحصار إلى مصنع في ماريوبول

07:36 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
روسيا: مقتل 50 عسكريًا أوكرانيًا حاولوا اختراق الحصار إلى مصنع في ماريوبول

إيجور كوناشينكوف

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روسيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف مقتل 50 عسكريا أوكرانيا حاولوا اختراق الحصار إلى مصنع في ماريوبول ومغادرة المدينة.

وأشار كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن السلاح الجوي والمدفعي أحبط هذه المحاولة، وتم تدمير 3 دبابات أوكرانية و5 آليات مشاة قتالية و7 مركبات عسكرية ، فضلا عن القضاء على 50 منهم، بينما ألقى 42 جنديا سلاحهم واستسلموا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تدمير 32 منشأة عسكرية أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

وفي سياق متصل، أعلن كوناشينكوف تدمير طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" قرب سواحل القرم، موضحا أن المسيرة كانت تنفذ مهام استطلاعية لكشف تحركات السفن الروسية في البحر الأسود ومواقع المعدات الروسية في القرم وبجنوب أوكرانيا.

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