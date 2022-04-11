Masrawy logo white

إعلان

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الحوار مبدأ أساسي لتجاوز الوضع الراهن

08:59 م الإثنين 11 أبريل 2022
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الحوار مبدأ أساسي لتجاوز الوضع الراهن

محمد حمدان دقلو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الخرطوم - (أ ش أ):

شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الحوار كمبدأ أساسي لتجاوز الوضع الراهن في السودان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين مبعوث الرئيس الأريتري وزير الخارجية عثمان صالح، يرافقه مستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف السفير نادر يوسف؛ لبحث العلاقات الثنائية المتطورة بين الخرطوم وأسمرا، وسبل تعزيزها على المستويات كافة بما يخدم مصالح البلدين.

وقال دقلو "نمد أيادينا بيضاء للجميع من أجل استقرار السودان ومن خلال دعم جميع المبادرات في إطار الحل السوداني السوداني"، مؤكدا متانة علاقات السودان وإريتريا، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك بينهما لخدمة مصالح شعبي البلدين.

من جانبه، أوضح مبعوث الرئيس الاريتري وزير الخارجية عثمان صالح أن زيارة السودان تهدف للوقوف على الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لمعالجتها.

هذا المحتوى من

Asha

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
محمد حمدان دقلو السودان مجلس السيادة السوداني

الخبر التالى:

ماكرون ولوبان يكثفان الجهود للجولة الثانية من الانتخابات
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| الفنان يرد.. هل اعتزال توفيق عبد الحميد التمثيل له علاقة بريهام حجاج؟
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا