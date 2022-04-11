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ماكرون يشكر منافسيه بعد وصوله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

12:26 ص الإثنين 11 أبريل 2022
ماكرون يشكر منافسيه بعد وصوله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشحين المهزومين على دعمهم، بعد وصوله إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأعرب ماكرون عن شكره لمنافسيه الـ11 بالاسم وأشاد في كلمته بحملة انتخابية محترمة. وأعرب عن شكره الخاص لأولئك الذين أعلنوا بالفعل دعمهم له في جولة الإعادة ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وأقر بأن بعض الأشخاص سيصوتون له "لمنع اليمين المتطرف وأنا أدرك تمامًا أن هذا ليس دعمًا لما أقوم به، وأنا أحترم ذلك".

وقال أمام حشود من المشجعين الذين هتفوا في باريس "ثقتكم تكريم لي وتلزمني وتقيدني". وأضاف: "يمكنكم جميعًا الاعتماد عليّ لتنفيذ مشروع التقدم والانفتاح هذا".

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