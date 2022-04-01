"مشاهد نادرة".. تداول فيديو لسيارات تسير وسط الألغام في أوكرانيا (فيديو)

وكالات:

أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، سيارات تسير بحذر حول ألغام أرضية في الطريق، والتي يُعتقد أنها بالقرب من قرية بوتاشنيا، شمال غرب كييف.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنها لا تستطيع التحقق من هذا الفيديو بشكل مستقل، أو تأكيد من وضع الألغام أو لماذا.

Ukraine war: Civilian cars edge through a deadly field of landmines, north-west of Kyiv. It's not known who put the mines therehttps://t.co/GAxVkBqGN4 pic.twitter.com/AMNJpUrcAK — BBC World Service (@bbcworldservice) April 1, 2022

وقال قائد دبابة سابق في الجيش البريطاني، جاستن كرامب، إنها تبدو وكأنها ألغام مضادة للدبابات من العصر السوفيتي، تحمل حوالي 7.5 كيلوجرام من المتفجرات، والتي لا تنفجر إلا عند تعرضها لضغط كبير.

وأوضح كرامب أن كلا الجانبين يستخدمان الألغام في هذه المنطقة لمنع الحركة في ساحة المعركة.

وأضاف أنها كانت "حقل ألغام غير فعال للغاية، تم وضعه بشكل أساسي للتأثير".