"مشاهد نادرة".. تداول فيديو لسيارات تسير وسط الألغام في أوكرانيا (فيديو)

وكالات:

أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، سيارات تسير بحذر حول ألغام أرضية في الطريق، والتي يُعتقد أنها بالقرب من قرية بوتاشنيا، شمال غرب كييف.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنها لا تستطيع التحقق من هذا الفيديو بشكل مستقل، أو تأكيد من وضع الألغام أو لماذا.

Ukraine war: Civilian cars edge through a deadly field of landmines, north-west of Kyiv. It's not known who put the mines therehttps://t.co/GAxVkBqGN4 pic.twitter.com/AMNJpUrcAK