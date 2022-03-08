عمدة خاركيف: الروس يهاجمون البنية التحتية المدنية

واشنطن - (د ب أ):

اتهم عمدة مدينة كاركيف الأوكرانية المحاصرة القوات الروسية بتعمد قصف البنية التحتية المدنية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن عمدة المدينة إيجور تيريخوف قوله، وفقا لما جاء في نص مترجم: " تتم عمليات قصف لرياض الأطفال والمدارس ومستشفيات الولادة والعيادات".

وأضاف تيريخوف: "عندما تكون المئات والمئات من المباني المدنية (تحت القصف)، فلا يعد هذا حادثا. هذا هجوم مستهدف. أعتبر هذا عملا من أعمال التطهير العرقي ضد مدينة خاركيف". يشار إلى أن خاركيف ثان أكبر مدن أوكرانيا.

وذكر تيريخوف أن المدينة الكبرى التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة تحت القصف المستمر، وأن الماء والتدفئة متاحان حاليا في المباني التي لم يلحق بها الدمار، وأشار إلى أن العمل يجري لاستعادة الكهرباء.

وقال إن سكان المدينة يحتاجون إلى الغذاء والدواء والملابس الثقيلة، وسيتم استقبال أي مساعدة بامتنان.

وأعرب العمدة عن ثقته في أن أوكرانيا لن تخسر في الحرب، "أنا واثق تماما من أننا سنهزم الروس".