بكين: العلاقات مع موسكو "ما زالت قوية للغاية"

بكين- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الصداقة بين بكين وموسكو ما زالت قوية جدا رغم الإدانة الدولية للغزو الروسي لأوكرانيا، فيما عرض مساعدة بكين في التوسط من أجل تحقيق السلام.

وأضاف وانغ خلال مؤتمر صحفي سنوي إن "الصداقة بين الشعبين متينة جدا وآفاق التعاون المستقبلي للجانبين واسعة جدا" مضيفا أن الصين سترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وهي "على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بالوساطة اللازمة".

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية اليومية، إن الصين يجب أن تتوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لأن القوى الغربية لا تستطيع القيام بهذا الدور.

ودأبت بكين مرارا وتكرارا على القول إنها ستؤدَي "دورا بناء في الدعوة إلى إجراء مفاوضات" لحل الأزمة، لكنها لم تلتزم حتى الآن الانضمام إلى أيَ محادثات سلام أو استضافتها.

وقد وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي العلاقات الصينية-الروسية بأنها "العلاقة الثنائية الأكثر أهمية في العالم، إذ أن من شأنها أن تفضي إلى السلام والاستقرار والتنمية في العالم".

ووصف وانغ اتفاق الشراكة الذي وقَع الشهر الماضي بين بكين وموسكو على أنه "يظهر للعالم بشكل واضح ولا لبس فيه" أن البلدين "يعارضان إحياء عقلية الحرب الباردة وإثارة مواجهات أيديولوجية".