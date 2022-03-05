أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

صندوق النقد الدولي يحذّر من تداعيات اقتصادية "مدمّرة"

11:33 م السبت 05 مارس 2022
صندوق النقد الدولي يحذّر من تداعيات اقتصادية "مدمّرة"

صندوق النقد الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(دويتشه فيله)

حذّر صندوق النقد الدولي السبت من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون "مُدمّرة أكثر" إذا تصاعد النزاع. وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا "تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى".

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة "في وقت لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس". وتابع "في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر".

هذا المحتوى من

DW-world
صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الأحد |رمال وأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا