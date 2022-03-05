السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا اعتبارًا من اليوم

الرياض - (د ب أ)

أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) عتبارا من اليوم.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن القرار يشمل "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها".

وأضاف المصدر أن القرار يتضمن إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

وأشار المصدر إلى "عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (بي.سي.آر) معتمد أو فحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (قبل القدوم إلى المملكة"، مبينا أنه يشترط للقدوم إلى السعودية بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس التاجي خلال فترة البقاء في المملكة.

وأكد المصدر إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى البلاد، بالإضافة إلى رفع تعليق القدوم المباشر إلى السعودية ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها.

وبحسب "واس" سيتم رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية).

وأكد المصدر على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة)، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.