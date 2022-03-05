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واشنطن بوست: الغرب يستعد لحكومة أوكرانية في المنفى

10:05 م السبت 05 مارس 2022
واشنطن بوست: الغرب يستعد لحكومة أوكرانية في المنفى

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكالات:

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة وحلفائها يستعدون بهدوء لحكومة أوكرانية في المنفى، وتمرد طويل الأمد بعد تقدم الروس في أوكرانيا.

وأوضحت نقلا عن مسؤولني أمريكيين، أن "واشنطن والغرب لديهم اعتقاد بأن الجيش الروسي سيعوض خسائره ويتقدم في أوكرانيا".

وفي سياق متصل، كشف مفاوض أوكراني، موعد الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا، لافتًا إلى أنها ستعقد يوم الاثنين المقبل.

واختتمت جولتان من المحادثات بين وفدين من روسيا وأوكرانيا، لوقف الحرب الجارية بين الطرفين.

وفي سياق متصل، زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت معبرًا على الحدود البولندية مع أوكرانيا عبره مئات آلاف الأشخاص هربا من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتفقد مركز احتجاز بولندي صار يستضيف قرابة 3000 لاجئ، وقال إن واشنطن تعمل على تخصيص مبلغ إضافي قدره 2,75 مليار دولار (2,5 مليار يورو) للاستجابة للأزمة الإنسانية.

وقال بلينكن في وقت سابق السبت بعد محادثات مع وزير الخارجية البولندي زبيغنييف راو في مدينة جيجوف المجاورة في جنوب شرق بولندا إن "الشعب البولندي يدرك أهمية الدفاع عن الحرية". أضاف "بولندا تقوم بعمل بالغ الأهمية ردًا على هذه الأزمة".

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