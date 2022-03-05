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إستونيا: دعمنا المستمر لأوكرانيا الحل الوحيد لردع روسيا

06:20 م السبت 05 مارس 2022
إستونيا: دعمنا المستمر لأوكرانيا الحل الوحيد لردع روسيا

إستونيا

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تالين - (أ ش أ):

أكدت وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" اتخذ خطوات مهمة في جعل تكلفة العملية الروسية في أوكرانيا "باهظة الثمن بشكل لا يطاق''، كما أن الدعم المستمر بمثابة الحل الوحيد لردع روسيا.

ونقلت صحيفة (بوستايمز) الإستونية عن ليمتس قولها - خلال اجتماع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في ناتو لمناقشة الوضع في أوكرانيا - "الناتو ليس جزءًا من هذه الحرب، ولكنه مع الحلفاء، واتخذنا خطوات مهمة في جعل تكلفة شن الحرب في أوكرانيا باهظة بشكل لا يطاق بالنسبة لروسيا".

وأضافت: "نتفق جميعًا أيضًا على أن دعمنا المالي والعسكري والإنساني المستمر، هو السبيل الوحيد لوضع حد للعملية العسكرية الروسية ومساعدة الأشخاص الذين يعانون منه.. وقد قدمت إستونيا أيضًا كل مساعدة لأوكرانيا وتواصل فعل ذلك".

وأدان وزراء خارجية الناتو بالإجماع العملية العسكرية الروسية والهجمات ضد السكان المدنيين، ودعوا روسيا إلى إنهاء جميع الأعمال العسكرية في أوكراينا.

هذا المحتوى من

Asha
إستونيا أوكرانيا V sdh روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو

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