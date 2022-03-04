السفارة المصرية بالمجر تنجح في إعادة ٣٠ مصري من أوكرانيا

كتب- مصراوي:

نجحت السفارة المصرية في المجر، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، في ترتيب عودة ٣٠ مواطنا مصريا، معظمهم من الطلبة، إلى القاهرة اليوم على متن رحلة مصر للطيران المتوجّهة من مطار بودابست الى مطار القاهرة، حسبما أفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للقاهرة من أجل رعاية المصريين بالخارج، وخاصة في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا؛ ومع المساعي المستمرة للسفارات المصرية في دول الجوار الأوكراني لإعادة المواطنين من أوكرانيا،

تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية في بودابست تواصل التنسيق مع السلطات المجرية المعنية لاستمرار تسهيل عملية مرور المواطنين المصريين عبر المعابر على الحدود المجرية الأوكرانية؛ كما تقوم السفارة بالعمل على توفير أماكن الإقامة المؤقتة للمواطنين المصريين القادمين إلى المجر من أوكرانيا على إثر الأحداث الجارية، فضلاً عن تقديم كل سبل الرعاية.

ويتوجّه السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر وأعضاء من السفارة المصرية، إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المغادرين اليوم إلى أرض الوطن والتأكُد من اتمام إجراءات سفرهم