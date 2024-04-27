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الصين تؤكد دعمها للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية عبر الحوار والتشاور

11:36 ص السبت 27 أبريل 2024

وزارة الخارجية الصينية

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بكين- (د ب أ)

أكدت الصين دعمها لكل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة وزيادة التضامن عبر الحوار والتشارو، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين يوم الجمعة.

وأدلى وانج بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي اعتيادي ردا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين حركتي حماس وفتح في بكين يوم الجمعة، والدور الذي لعبته الصين في تسهيل الاجتماع، فضلا عن نتيجة وهدف الاجتماع.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانج قوله "ندعم تقوية سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية وندعم كل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور".

وزارة الخارجية الصينية حركة حماس فلسطين
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