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وصول 105 أطفال يهود من أوكرانيا إلى برلين

03:14 م الجمعة 04 مارس 2022
وصول 105 أطفال يهود من أوكرانيا إلى برلين

أرشيفية

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برلين/أوديسا - (د ب أ):

عقب رحلة شاقة استمرت أكثر من يومين، وصل 105 أطفال ومراهقين يهود من مدينة أوديسا الأوكرانية إلى برلين.

ونقلت حافلتان الأطفال والمراهقين والعديد من المرافقين إلى أحد الفنادق في حي كورفورستندام صباح اليوم الجمعة. وكانت الشرطة قد طوقت الشارع الكائن به الفندق من الجانبين. وتم تنظيم الرحلة من قبل منظمة التعليم والإغاثة اليهودية "حباد" في برلين، والتي تتعاون مع دار للأطفال تابع للجالية اليهودية في أوديسا.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الأطفال أيتام، والبعض الآخر أرسلهم آباؤهم أو ذويهم في الرحلة التي بلغت مسافتها ألفي كيلومتر عبر مولدوفا ورومانيا والمجر والتشيك. وأصغر الوافدين رضيع ولد في يناير الماضي، كما يوجد عدد من الأطفال الصغار.

وتراوحت أعمار الوافدين الآخرين بين ثلاث سنوات وأوائل العشرينات من العمر. وقد رحب السفير الإسرائيلي في برلين، جيريمي إيساخاروف، بالأطفال والشباب خلال زيارة قصيرة إلى الفندق، الذي تخطط المجموعة البقاء فيه في الوقت الحالي.

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