"الفرصة الأخيرة".. إسرائيل وحماس يبحثان عن صفقة جديدة قبل هجوم رفح

تل أبيب- (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل ترى الجهود الأخيرة لتحقيق وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في حرب غزة بوصفها "فرصة أخيرة" قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي بارز، كانت المحادثات بين ممثلين مصريين وإسرائيليين في تل أبيب يوم الجمعة "جيدة للغاية" ومركزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقارير في وقت متأخر من مساء الجمعة أفادت بأنه تم تحقيق تقدم في كل مجالات المحادثات.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد ذكرت في وقت سابق أنه تم تحقيق تقدم كبير.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل لن تسمح لحماس، وخاصة قائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، بتأخير صفقة الأسرى من أجل منع الهجوم العسكري في رفح.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الحكومي الإسرائيلي، الذي لم تكشف عن هويته، قوله "هذه هي آخر فرصة قبل أن نذهب إلى رفح، إما التوصل إلى اتفاق في المستقبل أو رفح".