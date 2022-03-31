زيلينسكي: قواتنا تستعدّ لخوض معارك جديدة ضدّ الروس في شرق أوكرانيا

كييف- (أ ف ب):

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنّه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أنّ قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

وجاء إعلان الرئيس الأوكراني بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها ستلتزم اعتبارًا من صباح الخميس وقفًا لإطلاق النار في ماريوبول إفساحًا في المجال أمام إجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة، ما اعتبرته نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك "تلاعبًا".

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة "نحن لا نصدّق أحدًا، ولا حتّى عبارة جميلة واحدة"، مشيرًا إلى أنّ القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد.

وأضاف "لن نتنازل عن أيّ شيء. سنقاتل من أجل كلّ شبر من أرضنا".

وتستعد كييف لإرسال 45 حافلة الخميس لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول، حسبما قالت فيريشوك في تسجيل مصوّر نشر على تليجرام.

وحثّ الرئيس الأوكراني الخميس هولندا على الاستعداد لمقاطعة صادرات الطاقة الروسية، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الهولندي.

وقال خلال مداخلة عبر الفيديو "استعدّوا لمقاطعة (صادرات) الطاقة من روسيا (...) لكي لا تساهموا بدفع المليارات لدعم الحرب" مضيفًا "إن عضويتنا في الاتحاد الأوروبي تعتمد عليكم".

"محاصرة تشيرنيهيف"

وتعهّدت الثلاثاء موسكو التي تقول إنها تريد التركيز على إقليم دونباس حيث تقع المنطقتان الانفصاليتان دونيتسك ولوغانسك، "الحدّ بشكل جذري من نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشيرنيهيف" في شمال البلاد، بعد المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول.

وعلى المدى المنظور، "نتوقّع أن يزداد إطلاق النار على الوحدات الأوكرانية"، مع اعتبار "مهمّة محاصرة مدينة تشيرنيهيف" هدفًا، حسبما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء الأربعاء عبر فيسبوك.

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك الأربعاء إلى أنه لاحظ خروج وحدات معينة من كييف وتشرنيهيف، لكن "لم يكن هناك انسحاب مكثف للقوات الروسية من هذه المناطق"، على عكس ما تعهّدت به موسكو قبل يوم.

وتواصل القوات الروسية في الشرق "محاصرتها لمدينة خاركيف وقصفها"، بحسب هيئة الأركان الأوكرانية التي قالت إن "باتجاه دونيتسك، يحاول العدو السيطرة على بوباسنا وروبيجني والاستيلاء على ماريوبول" حيث يواصل الروس "تنفيذ هجماتهم".

وقال فاديم دينيسينكو، أحد مستشاري وزير الداخلية الأوكراني، عبر قنوات تلفزيونية أوكرانية إن "الروس بدأوا باستخدام مطار بريست (في بيلاروس) لقصف أراضينا".

وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونباس الأوكرانية الخميس أنهم يسيطرون على منطقة لوغانسك بشكل كامل تقريبًا بالإضافة إلى أكثر من نصف دونيتسك، لكن لم يكن من الممكن التحقق من هذه المعلومات فورًا من خلال مصادر مستقلة.

وفي شرق أوكرانيا أيضًا، استعاد الجيش الأوكراني السيطرة على طريق سريع استراتيجي يربط خاركيف بشوهويف. وقال مسؤول في الاستخبارات الأوكرانية لوكالة فرانس برس "هناك جثث روسية منتشرة في كل مكان"، مضيفًا "كان القتال صعبًا جدًا (...) واستمر قرابة ثلاثة أيام".

وغادرت القوات الروسية مدينة تروستيانتس بعد شهر من احتلالها.

"الحرب مستمرّة"

توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الخميس بأن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ10% العام الجاري ويتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل "أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.

وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرًا بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3,5 في المئة هذا العام وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة ثلاثة في المئة.

وذكر المصرف، الذي أصدر توقّعات طارئة، أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدّث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي.

ورغم المفاوضات التي جرت الثلاثاء في اسطنبول بين الوفد الروسي والوفد الأوكراني، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين مساء الأربعاء "في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدًا أو تقدم من أي نوع. هناك كثير من العمل لانجازه".

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من جهته مساء الأربعاء إلى أن باريس لا ترى "تقدمًا" في المفاوضات الروسية الأوكرانية أو "أمرًا جديدًا" في الوضع في أوكرانيا بعد إعلان روسيا تقليص نشاطها العسكري حول كييف وشمال أوكرانيا.

وصرح لودريان لقناة فرانس-24 "الحرب مستمرة. في الوقت الحالي ليس هناك تقدم أو أمر جديد بحسب علمي".

ومن المحتمل أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال أسبوعين لإجراء محادثات، حسبما أعلنت تركيا الخميس بعد استضافتها الطرفين الثلاثاء.

وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية "قد يحصل اجتماع على مستوى أعلى، على الأقلّ على مستوى وزراء الخارجية، خلال أسبوع أو أسبوعين"، مشيرًا إلى أن "من المستحيل تقديم موعد".

وأضاف "المهمّ هو أن يجتمع الطرفان وأن يتفقا على وقف دائم لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أن تركيا "تودّ استضافة اجتماع لوزيري الخارجية بصفتها وسيط صادق".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء عن وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 10,00 من صباح الخميس (07,00 ت غ) في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.

وأضافت في بيان "لكي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

واستقبل الجانب الأوكراني الإعلان بهدوء، بحيث تحدثت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك عن ذلك باعتباره "تلاعبًا" إضافيًا، في مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تستعدّ لتسهيل الإجلاء الآمن للمدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة اعتبارًا من الجمعة، بشرط موافقة جميع الأطراف على الشروط.

وقالت في بيان "من المهمّ جدًا أن تحصل العملية. تعتمد حياة عشرات الآلاف من الأشخاص في ماريوبول عليها".

وبحسب الشهادات، نحو 160 ألف مدني محاصرين في هذه المدينة تحت القصف واختبأوا في ملاجئ دون كهرباء وينقصهم طعام وماء.

واتهمت السلطات الأوكرانية الأربعاء روسيا بقصف مركز للجنة الدولية للصليب الأحمر في ماريوبول وتشيرنيهيف.

"يخشون إخبار بوتين الحقيقة"

واتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بإطلاق قذائف فوسفورية على بلدة مارينكا الصغيرة في شرق البلاد الأربعاء.

واعتبر مدير الاستخبارات البريطانية جيريمي فليمينغ الخميس أنّ مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخشون إخباره بالحقيقة" بشأن إستراتيجيته الحربية "الفاشلة" في أوكرانيا.

وأضاف "لقد رأينا جنوداً روساً - يفتقرون إلى السلاح ومعنوياتهم متدنية - يرفضون تنفيذ الأوامر ويخرّبون المعدّات الخاصّة بهم، بل ويُسقطون طائراتهم من طريق الخطأ".

وتابع "حتى لو كان مستشارو بوتين يخشون إخباره بالحقيقة، فإنّ ما يحدث ومدى جسامة هذه الحسابات الخاطئة يجب أن يكونا واضحين تماماً للنظام".

ويكرّر المسؤول البريطاني بذلك ما أدلى به في اليوم السابق مسؤول كبير في البيت الأبيض لجهة أنّ بوتين يتلقى معلومات مضلّلة حول مسار الحرب في أوكرانيا لأنّ مستشاريه يخشون إطلاعه على الخسائر العسكرية والاقتصادية التي تكبّدتها روسيا بسبب غزوها جارتها.

وقال المسؤول في البيت الأبيض طالباً عدم نشر اسمه إنّ معلومات استخباراتية أميركية رفعت عنها السرية أظهرت أنّ "بوتين لم يكن على علم حتّى أنّ جيشه كان يجنّد متطوّعين ويخسرهم في أوكرانيا، ما يدلّ على انقطاع واضح في حصول الرئيس الروسي على معلومات موثوق بها". وتحاول الاستخبارات الغربية تسليط الضوء على إخفاقات روسيا في هذه الحرب والانقسامات داخل الدائرة المحيطة ببوتين.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن "الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وقد ترقى لجرائم حرب".

وكلّف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء قاضيا نروجيا عمل في عدة محاكم دولية ترؤس التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها روسيا خلال الحرب في أوكرانيا.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 4 مارس على قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وتنظم المملكة المتحدة مؤتمرا للمانحين الخميس من أجل التبرع لأوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الفتاكة لمواجهة الهجوم الروسي، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية الثلاثاء.

وأعلنت المملكة المتحدة مؤخرًا أنها سترسل إلى أوكرانيا ستة آلاف صاروخ إضافي مضاد للدبابات، وبذلك يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف عدد الصواريخ التي حصلت أو ستحصل عليها كييف من لندن منذ بدأ الجيش الروسي غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف أن خلال خمسة أسابيع من الحرب، أجبر أكثر من 4 ملايين شخص على الفرار من أوكرانيا. لم تشهد أوروبا مثل هذه الموجات من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

واضطر أكثر من عشرة ملايين شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم.