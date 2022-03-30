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قنصل فلسطين في الإسكندرية: القضية الفلسطينية مازالت تمثل الأولوية للقاهرة

06:05 م الأربعاء 30 مارس 2022
قنصل فلسطين في الإسكندرية: القضية الفلسطينية مازالت تمثل الأولوية للقاهرة

السفير رأفت بدران

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مصر - (أ ش أ)

ثمن قنصل عام فلسطين في الإسكندرية السفير رأفت بدران الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الآن.

وقال بدران - في كلمة خلال الاحتفال بـ"يوم الأرض"، الذي نظمته قنصلية فلسطين في الإسكندرية - "إن الالتزام المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يتأثر باتفاق السلام الذي وقعته مصر مع إسرائيل عام 1979"، مشددا على أن القضية الفلسطينية لازالت تمثل الأولوية بالنسبة للقاهرة.

وأشار إلى أن هناك تراجعا واضحا لحضور القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية والإقليمية، وأن السلطة الفلسطينية واثقة بأنها ستعود في ظل تمسك الشعب بأرضه.

جدير بالذكر أن "يوم الأرض" هو يوم يقوم الفلسطينيون بإحيائه في 30 مارس من كل عام منذ 1976.

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