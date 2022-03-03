لحظة قصف سفينة شحن في البحر الأسود ومقتل قائدها (فيديو)
كييف - (بي بي سي)
قتل بحار من بنجلاديش في أوكرانيا بحسب شركة الشحن الحكومية البنجلاديشية.
وقالت الشركة إن أحد بحارتها قتل عندما تعرضت سفينة تابعة لها في ميناء أوليفيا الأوكراني على البحر الأسود لضربات صاروخية.
لكن السلطات لم تؤكد إن كانت السفينة قد استهدفت أم أصيبت عن طريق الخطأ.
واشتعلت النيران نتيجة الإصابة في جزء من السفينة، وتمت السيطرة على الحريق. وتأمين سلامة أفراد الطاقم على متن السفينة، ويبلغ عددهم 28 شخصًا وجميعهم من بنغلاديش.
ووصلت السفينة إلى أوكرانيا قبل يوم من بدء الغزو الروسي، وهي لا تزال عالقة هناك وسط مخاوف من وجود ألغام في القناة المؤدية إلى الميناء.
استهداف سفينة شحن قرب ميناء أوكرانيّ— AKhbar Beirut - أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) March 3, 2022
استهدف الجيش الروسي سفينة شحن بنغلادشية بصاروخ موجّه بالقرب من ميناء ميكولايف الأوكراني. وأفادت الأنباء عن سقوط ضحايا من الجنسية البنغلادشية. pic.twitter.com/3ae4nS4vVF
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان