لحظة قصف سفينة شحن في البحر الأسود ومقتل قائدها (فيديو)

كييف - (بي بي سي)

قتل بحار من بنجلاديش في أوكرانيا بحسب شركة الشحن الحكومية البنجلاديشية.

وقالت الشركة إن أحد بحارتها قتل عندما تعرضت سفينة تابعة لها في ميناء أوليفيا الأوكراني على البحر الأسود لضربات صاروخية.

لكن السلطات لم تؤكد إن كانت السفينة قد استهدفت أم أصيبت عن طريق الخطأ.

واشتعلت النيران نتيجة الإصابة في جزء من السفينة، وتمت السيطرة على الحريق. وتأمين سلامة أفراد الطاقم على متن السفينة، ويبلغ عددهم 28 شخصًا وجميعهم من بنغلاديش.

ووصلت السفينة إلى أوكرانيا قبل يوم من بدء الغزو الروسي، وهي لا تزال عالقة هناك وسط مخاوف من وجود ألغام في القناة المؤدية إلى الميناء.