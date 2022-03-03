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بوتين لماكرون: أهداف العملية الروسية ستتحقق في كل الأحوال

03:16 م الخميس 03 مارس 2022
بوتين لماكرون: أهداف العملية الروسية ستتحقق في كل الأحوال

الكرملين

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وكالات

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن الرئيس فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى الخميس، بأن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا ستتحقق في كل الأحوال، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأكد قصر الإليزيه والكرملين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مجددا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون التطرق إلى محتوى الاتصال.

وأفاد قصر الإليزيه بأن الاتصال جرى قبل ظهر اليوم الخميس واستغرق ساعة ونصف الساعة، وأضاف الإليزيه أن ماكرون اتصل بعد ذلك بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأجرى ماكرون العديد من المشاورات مع بوتين خلال الفترة الماضية بشأن أوكرانيا، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة.

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