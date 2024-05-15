القسام تعلن مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا شمالي غزة

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مقتل 12 جنديًا إسرائيليا في قصف استهدفهم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إن قوات الاحتلال تسحب معداتها المدمرة بغطاء جوي.

وصرحت القسام، أنها استهدفت جنود وآليات الاحتلال في مناطق عدة داخل مخيم جباليا، حيث استهدفت مجموعة جنود تحصنوا داخل منزل في جباليا حيث أوقعوهم بين قتلى وجرحى عقب الاشتباك معهم.



كما فجرت المقاومة الفلسطينية، عبوة شواظ في دبابة ميركافا بمخيم جباليا، واستهدفت جرافة عسكرية بقذيفة "الياسين 105".

وأعلنت القسام، السيطرة على مسيرة إسرائيلية غربي مخيم جباليا.