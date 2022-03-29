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الدفاع الأمريكية تحذر من هجوم عسكري روسي جديد في أوكرانيا

11:40 م الثلاثاء 29 مارس 2022
الدفاع الأمريكية تحذر من هجوم عسكري روسي جديد في أوكرانيا

البنتاجون

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واشنطن - (د ب أ)

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إعلان روسيا عن تقليص القتال في شمال أوكرانيا مناورة تكتيكية وأصدر مسؤول تحذيرا بشأن إمكانية شن هجمات جديدة في أجزاء أخرى من أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إنه لا يجب أن ينخدع أي شخص ببيان روسيا. وأشار إلى أنه حتى الآن كان واضحا أن "عددا محدودا" من القوات الروسية تتحرك شمال كييف بعيدا عن العاصمة، مضيفا أنه ليس مستعدا لتصديق المنطق الروسي على أنه انسحاب.

وتابع "نعتقد أن هذه عملية إعادة تمركز، وليس انسحابا حقيقيا، وأننا يجب أن نستعد جميعا لمشاهدة الهجوم الكبير ضد مناطق أخرى من أوكرانيا".

وفشلت القوات الروسية في هدفها للاستيلاء على كييف. وأضاف كيربي إلا أن روسيا يمكن أن تستمر في قصف كييف بصواريخ من مسافات بعيدة و"هذا لا يعني أن تهديد كييف انتهى".

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