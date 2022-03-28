البرهان يؤكد متانة العلاقات السودانية الألمانية

الخرطوم - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا، وحرص بلاده على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وأثنى البرهان لدى لقائه اليوم الاثنين، السفير فيليب اكرمان، المدير العام لإدارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدني والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق له بحضور السفير الألماني بالخرطوم ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف، على الدعم الذي ظلت تقدمه ألمانيا للفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

واطلع رئيس مجلس السيادة الوفد الألماني على مجمل الأوضاع بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار.

وقال السفير فيليب اكرمان في تصريح صحفي "إن اللقاء كان مثمراً وبناءاً للغاية تناولنا فيه وجهات النظر بصورة واضحة وشفافة حول القضايا السياسية والاقتصادية بالسودان وسبل إيجاد حلول للأزمة الراهنة".

وأكد اكرمان استعداد المؤسسات الألمانية للتعاون والشراكة مع الحكومة السودانية، لتكون جزءاً من الحل ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه السودان.