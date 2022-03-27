رئيس وزراء إسرائيل: مجلس الوزراء صوت لرفع عدد تصاريح العمل لسكان غزة إلى 20 ألفا

تل أبيب- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي صوت لصالح رفع عدد تصاريح العمل لسكان غزة لتصل إلى 20 ألفا، وذلك في أحدث خطوة تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ومن المقرر أن تستثمر الحكومة الإسرائيلية ما يقرب من 40 مليون شيكل (4ر12 مليون دولار)، لتحسين المعبر الواقع بين إسرائيل وقطاع غزة، "من أجل السماح بحركة سلسة وكريمة بين غزة وإسرائيل"، بحسب بينيت.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في القدس مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.