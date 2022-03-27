مستشار الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تحاول تطويق القوات الأوكرانية في شرق البلاد

كييف- (أ ف ب):

فر أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الأحد. وانخفض عدد عابري الحدود بشكل واضح منذ 22 مارس.

في المجموع يعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد عن ربع عدد السكان، فروا من ديارهم، وعبر بعضهم الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة فيما وجد آخرون ملاذاً في مكان آخر داخل أوكرانيا.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 6,5 ملايين نزحوا في الداخل.