إسرائيل تعلن استضافة قمة "تاريخية" تشارك فيها دول عربية

(دوتشيه فيليه)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة (25 آذار/مارس 2022) أن إسرائيل ستستضيف قمة "تاريخية" تشارك فيها دول عربية الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان: "بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والإثنين المقبلين في إسرائيل"، وأضافت: "سيصل وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن) ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية".

وتعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر 2020 بوساطة أمريكية فيما عرف باسم اتفاقات أبراهام، وذلك بتشجيع من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ثم تبعهما المغرب والسودان.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر باللغة العربية إن إسرائيل والمغرب وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري اليوم الجمعة، تشمل عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل ثنائية. ووقعت مذكرة التفاهم خلال أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية للمغرب.