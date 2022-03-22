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إصابة 54 فلسطينيًا عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "قلنديا"

07:07 م الثلاثاء 22 مارس 2022
إصابة 54 فلسطينيًا عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "قلنديا"

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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فلسطين - (أ ش أ)

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن 54 فلسطينيًا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها لمخيم "قلنديا" شمالي القدس وسط الضفة الغربية، بينهم 7 إصابات بالرصاص المطاطي.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت عند الشارعين الرئيسين للمخيم ومنطقة "كفر عقب"، المصنفة "ج"، وأغلقت مدخليهما.. وأدى ذلك إلى تكدس السيارات وتعطل حركة المرور على الطريق الرابط بين رام الله والقدس المحتلة تمامًا، وتزامن ذلك مع غلق معبر "قلنديا".

واعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد محمد الأعرج، الذي استشهد برصاص الاحتلال عام 2014.. فيما اعتلى عدد من قناصة الاحتلال أسطح المنازل بالمُخيم، وسط مواجهات مع الشبان، أعقبها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا القدس فلسطين الهلال الأحمر الفلسطيني
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