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موسكو تعلن طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

09:29 م الأربعاء 02 مارس 2022
موسكو تعلن طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارًا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا ردًا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ودعت الخارجية الروسية، واشنطن إلى التحلي بالعقلانية في مسألة طرد الدبلوماسيين، ودعتها لوقف التصعيد.

وكان السفير ريتشارد ميلز، نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قال الاثنين الماضي، إن بلاده طلبت من 12 دبلوماسيًا روسيًا في الأمم المتحدة مغادرة البلاد بسبب مشاركتهم في "أنشطة لا تتفق مع مسؤولياتهم والتزاماتهم كدبلوماسيين".

وذكرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان أمس، أن الدبلوماسيين الروس كانوا "عملاء استخبارات أساءوا استخدام امتيازات إقامتهم في الولايات المتحدة بالانخراط في أنشطة تجسس تضر بأمننا القومي".

وزارة الخارجية الروسية روسيا الولايات المتحدة طرد دبلوماسيين أمريكيين

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