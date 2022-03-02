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أوكرانيا تدعو مصر لإدانة الغزو الروسي: دمروا جامعة يدرس بها المصريون

02:28 م الأربعاء 02 مارس 2022
أوكرانيا تدعو مصر لإدانة الغزو الروسي: دمروا جامعة يدرس بها المصريون

سفارة أوكرانيا في مصر

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كتبت- هدى الشيمي:

دعت سفارة أوكرانيا بالقاهرة وزارة التعليم العالي وكل رؤساء الجامعات لإدانة الغزو الروسي الذي يستمر لليوم السابع، وذلك بعد الدمار الذي ألحقه القصف الروسي بجامعة خاركيف الوطنية التي يدرس فيها معظم الطلاب المصريين.

وقالت السفارة في البيان، الذي صدر عنها اليوم الأربعاء، :"نحث جميع جامعات مصر على عدم الصمت وعدم انتظار أي موافقات، بل على الفور التنديد بالعمل الهمجي" .

وقال أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن مبنى تابعًا لجامعة خاركيف الوطنية قد شب فيه النيران أيضًا في أعقاب الهجوم الصاروخي الروسي على المدينة.

وفي سياق متصل، قال عمدة مدينة خاركيف إن 21 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 112 في قصف جوي على المدينة، ثاني أكبر مدن أوكرانيا من حيث عدد السكان.

ومع ذلك، قال حاكم إدارة إقليم خاركيف إن جميع الهجمات الروسية "تم صدها" وتحتفظ القوات الأوكرانية بجميع المواقع في المدينة، على الرغم من القصف العنيف لخاركيف خلال يوم و ليلة الثلاثاء، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي يي سي).

وأضاف الحاكم، اوليه سينيغوبوف ان "العدو الروسي تكبد خسائر كبيرة".

ودخلت القوات الروسية المناطق الشمالية الشرقية والشمالية للمدينة بعد تعرضها للقصف من قبل المدفعية.

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