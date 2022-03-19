السعودية: بدء اجتماعات أجهزة التقييس العربية والإسلامية في الرياض

الرياض - (د ب أ):

بدأت في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ، وأعمال الدورة الخامسة عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019 - 2023 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين .

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، تتضمن أعمال الاجتماعات التي يشارك بها وفود الدول الإسلامية والعربية، انتخابات رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات واستعراض عدد من تقارير الأداء، من بينها تقرير الأمين العام، والتقرير المرحلي للخطة التنفيذية لأعمال المعهد، والتقارير الخاصة باللجان الإستراتيجية والمالية، إضافة إلى أنشطة مجالس المعهد التخصصية، وأنشطة اللجان الفنية واللجنة المعنية بمواصفات تقويم المطابقة، إلى جانب مناقشة التقرير السنوي للمعهد لعام 2021.

وحسب الوكالة، تحتفل السعودية مع وفود الدول العربية المشاركة غداً باليوم العربي للتقييس تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما ستختتم الفعاليات بالاجتماع السابع والخمسين للجنة العربية للتقييس.