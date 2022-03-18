بوتين يبحث هاتفيا مع ماكرون شروط روسيا للاتفاق المحتمل مع أوكرانيا

موسكو - (أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" ،في بيان لها اليوم، أن الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الفرنسي، مشيرة إلى أن الرئيسين تبادلا الآراء حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف البيان:" أن الرئيس بوتين ناقش مع ماكرون المفاوضات الجارية حاليا بين موسكو وكييف"، لافتا إلى أن الرئيس الروسي أوضح النهج الأساسي لتطوير الاتفاقات المحتملة مع أوكرانيا.

وأكد البيان أن الرئيس الروسي حدد خلال الاتصال مع نظيره الفرنسي شروط روسيا الأساسية للاتفاق المحتمل مع أوكرانيا .

وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم /الجمعة/، أن القوات المسلحة الروسية تقدمت خلال العملية العسكرية الخاصة لمسافة ستة كيلومترات في العمق الأوكراني خلال يوم واحد.

وقال كوناشينكوف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن القوات المسلحة الروسية تواصل الهجوم بنجاح، وتقدمت خلال يوم واحدة لمسافة ستة كيلومترات ووصلت إلى خط نوفوكرينكا، وشاختيرسكوي ".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.