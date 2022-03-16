مجلس الافتاء الإسلامي الروسى: العملية العسكرية الخاصة تستند إلى أحكام القرآن الكريم

موسكو- (دب أ):

أكد مجلس الإفتاء الروسي الخاص بالمسلمين الروس، اليوم الأربعاء، أن العملية الروسية الخاصة التي ينفذها الجيش في أوكرانيا تستند إلى أحكام القرآن الكريم، داعيا مسلمي روسيا والعالم للتوحد من أجل الدفاع عن روسيا والوقوف في وجه محاولات تشويه سمعة المسلمين بشكل عام ومسلمي روسيا بشكل خاص.

ودعا مجلس الإفتاء في روسيا، في بيانه الصادر عن مؤتمر "الخدمة الروحية والرسالة الاجتماعية للمنظمات الدينية في سياق تكوين هوية مدنية روسية بالكامل" جميع المسلمين إلى "تعزيز الوحدة، والشرح والدفاع عن موقفهم ومصالح وطنهم الأم من خلال التواصل مع رفقائهم المؤمنين من الدول الأخرى، ورفض كل من يحاول تشويه سمعة إخواننا".

تشير الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"الروسية إلى أن المفتين يحترمون بشدة "ممثلي الديانات الأخرى في روسيا الذين ضحوا بحياتهم أثناء أداء واجبهم لحماية وطننا الأم ومواطنيه، الله سيكافئ هؤلاء".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي انطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف تجريد اوكرانيا من اسلحتها ووقف تقدم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وردا على ذلك ،قام الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى بفرض عقوبات قاسية على روسيا .