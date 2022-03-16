الرئيس الأوكراني يحظى بحفاوة بالغة من الكونجرس الأمريكي

كتبت- هدى الشيمي:

تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، ترحيبًا حارًا من المشرعين الأمركيين قبل خطابه الافتراضي أمام الكونجرس الأمريكي.

يأتي الخطاب في الوقت الذي تتعرض فيه الولايات المتحدة لضغوط من كييف لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية للدولة المحاصرة، وبينما تتقدم القوات الروسية ببطء تجاه العاصمة كييف.

ومن المتوقع- حسب سي إن إن- أن يدعو الرئيس الأوكراني واشنطن لفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لحماية المدنيين من القصف المستمر، وتوفير طائرات مقاتلة يستطيع الأوكرانيون استخدامها للدفاع عن أنفسهم.

تفيد التقارير الواردة من واشنطن بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي القول إن بايدن سيعلن عن المساعدات الجديدة ببعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني أمام الكونجرس الأمريكي.

وبحسب المسؤول الأمريكي فإن واشنطن وافقت على تقديم مساعدات في مجال الأمن بإجمالي ملياري دولار منذ تولي بايدن مقاليد الحكم قبل أكثر من عام.