حريق ضخم في مجمع سكني بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

06:58 م الأربعاء 09 فبراير 2022
حريق ضخم في مجمع سكني بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

حريق ضخم في مجمع سكني بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

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الولايات المتحدة -(أ ش أ)

أعلن مسؤولو الإطفاء في مدينة "أوكلاهوما" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق ضخم في إحدى مباني المجمعات السكنية الواقعة شمال غربي المدينة مكون من 5 طوابق، ولا يزال قيد الإنشاء، وأن هناك صعوبة في السيطرة عليه.

وقال رئيس كتيبة إدارة الإطفاء بالمدينة بيني فولكرسون - في تصريحات أوردها موقع "يو. أس . نيوز" الأمريكي - "كان هناك حريق على السطح عندما وصلنا إلى هنا. وكانت مادة التسقيف المستخدمة نوعًا ما من مادة مطاطية لا تستجيب بسهولة مع استخدام الماء بمجرد أن تشتعل فيها النيران. لقد كانت تذوب وتتجمع وتستمر في الاحتراق وانتشرت بسرعة كبيرة عبر سطح هذا المبنى الكبير".

وأضاف أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحريق، وهناك أكثر من 80 رجل إطفاء في الموقع"، مشيرًا إلى أن طاقم إطفاء الحريق هرع إلى موقع الحادث بعد تلقي البلاغ.

وأوضح فولكرسون أن النيران اشتعلت لأكثر من أربع ساعات، مؤكدًا أنه كان هناك صعوبة شديدة في إطفاء الحريق، الذي تسبب بانهيار جراج المبنى.

هذا المحتوى من

Asha
حريق مجمع سكني مدينة أوكلاهوما الأمريكية الولايات المتحدة

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