شولتس يؤكد على المسار المزدوج في التعامل مع الصراع الأوكراني

06:50 م الأربعاء 09 فبراير 2022
شولتس يؤكد على المسار المزدوج في التعامل مع الصراع الأوكراني

أولاف شولتس

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برلين- (د ب أ)

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على اعتزامه الاستمرار في انتهاج مسار مزدوج في التعامل مع الصراع الأوكراني.

وخلال لقاء مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الأربعاء إن الموقف السياسي الأمني صعب للغاية.

وشدد شولتس على ضرورة العمل المشترك واتباع الطريق الذي اتفق عليه الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وتابع شولتس أنه يجب الحفاظ على الحوار المقرون ببذل جهود من أجل التوصل إلى حل سياسي، ورأى أن على الحلفاء من جانب آخر أن يستعدوا بشكل مكثف للتحرك في حال حدوث عدوان روسي على أوكرانيا.

أولاف شولتس المسار المزدوج روسيا

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