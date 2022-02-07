واشنطن وبروكسل ترفضان الاتهامات بـ"تهويل" الأزمة الأوكرانية

واشنطن - (د ب أ)

رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الانتقادات الموجهة إليهما بـ"التهويل" في تحذيراتهما العلنية بشأن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في واشنطن "نعرف أن جزءا من قواعد اللعبة الروسية هو خلق استفزازات كاذبة كمبرر لأعمال تستعد روسيا للقيام بها على أي حال".

وقال بلينكن "ولذلك سعينا إلى تسليط الضوء على تلك (الأعمال) على أمل الحيلولة دون حدوثها"، في إشارة إلى استراتيجية مكثفة للاتصالات العلنية لمشاركة المعلومات الاستخباراتية الغربية الأخيرة بشأن الوجود ىالعسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

من جانبه، اتفق بوريل مع نظيره الأمريكي بشأن خطورة الوضع، قائلا إن "حشد 140 ألف جندي على الحدود. ليس لتناول الشاي". من جانبها تنفي روسيا نيتها غزو أوكرانيا.