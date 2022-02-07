بيربوك لن تلتقي الرئيس الأوكراني خلال زيارتها لكييف

كييف - (د ب أ)

كشفت مصادر في الوفد المرافق لوزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر لن تلتقي كما كان مزمعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي.

وذكرت هذه المصادر اليوم الاثنين أن بيربوك ستلتقي بدلا من ذلك رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، وقالت المصادر إن إلغاء الموعد مع زيلنيسكي تم تبريره بوجود مواعيد أخرى.

يذكر أن الصراع مع روسيا سيكون هن الموضوع المحوري لثاني زيارة تقوم بها بيربوك لكييف خلال ثلاثة أسابيع حيث يتخوف الغرب وقوع هجوم روسي على الجمهورية السوفيتية السابقة. ونفت موسكو نيتها غزو أوكرانيا.

ويترقب محللون وساسة ما ستقوله الوزيرة بشأن طلبات أوكرانيا الأخيرة بالحصول على أسلحة من ألمانيا. وترفض الحكومة الألمانية بشدة حتى الآن توريد أسلحة إلى مناطق الأزمات. وكرر المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأحد رفضه، وذلك قبيل توجهه إلى واشنطن. وكانت أوكرانيا قد قدمت في السابق قائمة طلبات الأسلحة إلى وزارة الخارجية الألمانية ووزارة الدفاع.

وتعتزم بيربوك في مستهل زيارتها التي تستغرق يومين التوجه إلى نصب تذكاري عن ضحايا المجاعة التي وقعت في عام 1932/1933، حيث مات في هذه المجاعة ما لا يقل عن 3 مليون شخص في المنطقة التي يطلق عليها اليوم أوكرانيا.

وستتوجه بيربوك في المساء لزيارة مستشفى عسكري شاركت بلادها في تمويله، وستتوجه بيربوك غدا الثلاثاء إلى شرق البلاد لزيارة خط التماس حيث تمتد الجبهة بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في حوض دونيتس.