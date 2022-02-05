وسائل إعلام مغربية: عمليات الحفر اليدوي مستمرة لإخراج الطفل ريان

وكالات

ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن عمليات الحفر الأفقي تستمر وبشكل دقيق يدويًا من فرق مختصة بالحماية المدنية المغربية، من أجل الوصول إلى الطفل ريان، الذي سقط في ثقب مائي غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل عائلته بقرية إغران بجامعة تمروت بإقليم شفشاون

ونقل موقع "2m" المغربي، عن مصدر بالسلطات المحلية المغربية، قوله، إن عملية الحفر بلغت مرحلة متقدمة وتجري بكثير من الاحتياط لتفادي أي حادث من شأنه التأثير على جهود الإنقاذ.

وتابع أن الفريق المختص من الوقاية المدنية يعمل على إزالة الأتربة في الفجوة الأفقية بشكل تدريجي وحذر لتفادي سقوط أي أتربة أو أحجار وتوفير أقصى ضمانات الحماية للطفل ريان.

وأشار إلى أن الحفر اليدوي الأفقي مستمر وباستعمال أدوات خاصة وبكثير من الحذر خوفًا من انهيار التربة.

وذكرت قناة "العربية" أن عملية استخراج الطفل ريان مستمرة، وأن فريق الإنقاذ موجود بالنصف المتر الأخير.

ونقلت "سكاي نيوز" عربية، عن أحد المهندسين المشاركين في عملية إنقاذ الطفل، قوله، إن فريق الإنقاذ ما زالت أمامه 80 سنتيمترًا حتى يصل إلى الطفل ريان الذي يبلغ 5 أعوام.

وأوضح المهندس مراد الجزولي، أن البطء في الحفر يرجع إلى الحرص على عدم التسبب بأي اهتزازات تؤذي الطفل ريان، قائلا إن الحفر يجري على يد مختصين، بمعدل عشرين سنتيمترا تقريبا في الساعة.