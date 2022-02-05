بث مباشر لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان

(مصراوي):

تتجه أنظار العالم نحو الطفل ريان، الذي سقط في بئر للمياه بالقرب من مدينة شفشاون شمالي المغرب، وتجري محاولات إنقاذه منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ووصلت عملية إنقاذ الطفل، ذو الخمس سنوات، إلى مرحلة متقدمة وحاسمة، وسط مخاوف ودعوات لإخراج الطفل حيّ.

وبدأت عملية حفر أفقية، وأحضرت اسطوانات إسمنتية للمساعدة في الحفر اليدوي الموازي للبئر.

وهذه أهم مرحلة في عملية الإنقاذ، وتجري بحذر شديد إذ تتسم بالتعقيد، وتحتاج إلى تركيز مضاعف ودراسة جيدة للمكان تجنبا لحصول أي انهيارات قد تعرض حياة الطفل للخطر، بحسب "بي بي سي".

فيما أفادت وسائل إعلام مغربية بأن رجال الإنقاذ، الذين يواصلون الحفر يدويا بحرص بالغ باتوا "على بعد أقل من مترين" من مكان ريان في البئر.

فيما قال مصدر مسؤول، اليوم السبت، إن "صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان"، بحسب ما نقله موقع "هسبرس" المغربي.

وأوضح المصدر ذاته أن "الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة".

واستمر العمال في الحفر طوال ليل الجمعة وحتى صباح السبت للوصول إلى الطفل.

وكانت فرق الإنقاذ، وصلت صباح اليوم إلى مكان الطفل ريان، وتأكدت من أنه لايزال على قيد الحياة، وزودته بالماء والحليب والهواء بحسب شهود عيان.

ولا يستطيع رجال الإنقاذ النزول إليه بأنفسهم إلى البئر، لذلك قاموا بتجريف خندق عميق بجوار البئر وتابع الآلاف عبر الانترنت لقطات مساعي تحرير الطفل ريان.