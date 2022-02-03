محمد بن راشد: أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم- صور
وكالات:
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، أن دولة الإمارات العربية ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض في تاريخ 22/02/2022.
وكتب حاكم دبي بتغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022".
وأضاف: "عام 2022 سيكون عاما استثنائيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله".
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