محمد بن راشد: أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم- صور

وكالات:

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، أن دولة الإمارات العربية ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض في تاريخ 22/02/2022.

وكتب حاكم دبي بتغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022".

وأضاف: "عام 2022 سيكون عاما استثنائيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله".