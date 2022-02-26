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موسكو تعلق التعاون في قاعدة "كورو" الفضائية ردا على العقوبات

09:35 م السبت 26 فبراير 2022
موسكو تعلق التعاون في قاعدة "كورو" الفضائية ردا على العقوبات

علم روسيا

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موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، اليوم السبت، تعليق تعاونها مع دول أوروبية في عمليات الانطلاق من قاعدة "كورو" في جويانا الفرنسية، وذلك ردا على العقوبات المفروضة على القطاع الفضائي الروسي .

وأكد مدير الوكالة ديمتري روجوزين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الوكالة ستسحب جميع موظفيها من القاعدة .

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجر لافروف ليس لديهما أى حسابات بنكية في الخارج، وذلك تعليقا على إعلان لندن فرض عقوبات على بوتين ولا فروف وتجميد حسابا تهما.

وأشارت زاخاروفا إلى أن تلك العقوبات دليل على ضعف الغرب وعدم قدرته على استخدام الدبلوماسية والمفاوضات.

وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على الرئيس الروسي ووزيرى الخارجية والدفاع وكذا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية.

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Asha
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