ممنوع استخدام "غزو" و"هجوم".. روسيا تفرض قيودًا على الإعلام

(وكالات):

فرضت موسكو بعض القيود على وسائل الإعلام التابعة لها، وذلك في سياق الأخبار المُرتبطة بحربها ضد أوكرانيا.

وحظرت موسكو على وسائل الإعلام الروسية استخدام مصطلحات مثل "هجوم" أو "غزو" أو "إعلان الحرب" في تغطيتها للحرب ضد أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأعلنت هيئة الرقابة على وسائل الإعلام الروسية (روسكومنادزور) في موسكو اليوم السبت أنه سيتعين حذف هذه المصطلحات، مضيفة أن هذا ينطبق أيضا على نشر "معلومات غير صحيحة عن قصف مدن أوكرانية ومقتل مدنيين في أوكرانيا خلال عمليات للجيش الروسي".

واتهمت "روسكومنادزور" وسائل إعلام مستقلة، مثل صحيفة "نوفايا جازيتا" المعروفة بانتقادها للكرملين، والتي يديرها ديمتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام، ومحطة "دوشد" على الإنترنت والمحطة الإذاعة "إيكو موسكفي"، بنشر معلومات مضللة.

وتصف روسيا رسميا غزو أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية" وتتحدث عن "مهمة لحفظ سلام" في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا.