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أوكرانيا: مقتل 3500 جندي روسي منذ بدء الحرب

11:19 ص السبت 26 فبراير 2022
أوكرانيا: مقتل 3500 جندي روسي منذ بدء الحرب

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ):

أوقعت القوات المسلحة الأوكرانية - بحسب بياناتها - خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية منذ بداية الغزو الروسي للبلاد.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن 3500 جندي روسي قتلوا، وتم أسر 200 آخرين. كما تم إسقاط 14 طائرة و 8 مروحيات و 102 دبابة وأكثر من 530 مركبة عسكرية أخرى.

ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وجاء في بيان للجيش الأوكراني أن قتالا عنيفا يدور في مناطق متفرقة من البلاد، حيث شنت مقاتلات روسية هجمات على سومي في الشمال الشرقي، وماريوبول في الجنوب، وبولتافا في الشرق. وأضاف البيان أنه تم أيضا استهداف منشآت مدنية في العاصمة كييف.

وبدأت روسيا هجوما واسع النطاق على جارتها أوكرانيا أول أمس الخميس.

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