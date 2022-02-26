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اعتقال المئات في روسيا خلال احتجاجات على الحرب

07:39 ص السبت 26 فبراير 2022
اعتقال المئات في روسيا خلال احتجاجات على الحرب

احتجاجات روسيا

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موسكو - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الروسية 560 شخصا على الأقل في احتجاجات مناهضة للحرب في 26 مدينة يوم الجمعة، وفقا لما ذكرته مجموعة "أو في دي - إنفو" المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية في تحديث اليوم السبت.

وقالت المجموعة إن محامين يعملون معها تمكنوا من تقديم المساعدة القانونية لبعض المعتقلين. وفي كثير من الحالات، تم فرض غرامات على هولاء المتظاهرين أو احتجازهم.

ودفع الرعب بشأن هجوم روسيا على أوكرانيا العديد من المواطنين الروس إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج. وتم اعتقال أكثر من 1700 شخص يتظاهرون ضد الحرب يوم الخميس، في اليوم الأول من القتال.

وفي جورجيا، احتج عشرات الآلاف من الأشخاض مساء الجمعة.

وخلال ما وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها أحد أكبر المسيرات في العاصمة الجورجية تبليسي منذ بعض الوقت، أعرب المتظاهرون عن استياءهم من الحكومة الجورجية، التي رفضت الانضمام لباقي الدول في فرض عقوبات ضد روسيا.

وتعرضت جورجيا نفسها لهزيمة عسكرية على يد روسيا في عام 2008 في حرب قصيرة اندلعت بسبب أقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي.

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