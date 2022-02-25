في خضم الحرب.. الرئيس الأوكراني يتحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي
كييف - (أ ش أ):
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وناقشا تعزيز العقوبات والمساعدة العسكرية.
وقال زيلينسكي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تمت مناقشة تعزيز العقوبات والمساعدة الدفاعية الملموسة والتحالف المناهض للحرب مع بايدن.. وأنا ممتن للولايات المتحدة لدعمها القوي لأوكرانيا!".
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