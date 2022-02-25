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الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات تستهدف بوتين ووزير خارجيته

07:26 م الجمعة 25 فبراير 2022
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات تستهدف بوتين ووزير خارجيته

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (أ ش أ):

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عزم التكتل على تجميد الأصول المملوكة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، مؤكدين أنه لن تم منعهما من دخول دول الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بخيار المفاوضات.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، فمن غير المرجح أن يكون للرئيس الروسي أصول شخصية يمكن تحديدها في الخارج، لكنها ستكون جزءًا من محاولة تسليط الضوء على عزم الاتحاد الأوروبي على معاقبة روسيا على العملية العسكرية التي تقوم بها في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تأكيده أن بوتين ولافروف سيكونان على قائمة العقوبات "إذا لم تكن هناك مفاجآت ولم يعترض أحد على القرار، لأننا نحتاج إلى الإجماع"، وذلك على هامش اجتماعات مجلس خارجية الاتحاد الأوروبي.

من جانبه.. قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن: "أعتقد أننا نتفق على بوتين ولافروف، فيما يتعلق بملف تجميد الأصول"، مرجحًا أن يتم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن، بحسب الـ"جارديان".

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Asha
الاتحاد الأوروبي سيرجي لافروف فلاديمير بوتين

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