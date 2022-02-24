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مصادر: لا ناقلات نفط كويتية في منطقة الحرب الروسية - الأوكرانية

08:31 م الخميس 24 فبراير 2022
مصادر: لا ناقلات نفط كويتية في منطقة الحرب الروسية - الأوكرانية

الجيش الروسي

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الكويت - ( د ب أ )

كشفت مصادر نفطية كويتية أنه لا توجد ناقلات نفط كويتية حالياً أو ستدخل مستقبلاً في منطقة الحرب الروسية - الأوكرانية في البحر الأسود.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس عن المصادر القول إن معظم أسطول ناقلات النفط الكويتية في منطقة الشرق الأقصى والشرق الأوسط وأغلبها متجهة إلى الصين وكوريا، قائلة "هناك تقييم يومي للمخاطر لكل رحلة على حدة، وفي حال وجود أي رحلات مستقبلية لتلك المنطقة سيتم تقييم الأوضاع ويمكن رفضها".

وأشارت المصادر إلى أن شركات التأمين رفعت بالفعل أسعارها على كل السفن والبواخر التي ستدخل لمنطقة الأحداث أو ستعبر من خلالها على اعتبار أنها مناطق عالية الخطورة، وهو ما سيرفع كلفة الشحن، خصوصاً مع ارتفاع أسعار وقود السفن والنفط.

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