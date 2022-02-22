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أمريكا: إرسال قوات روسية إلى لوهانسك ودونيتسك ذريعة لغزو أوسع نطاقا لأوكرانيا

07:26 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
أمريكا: إرسال قوات روسية إلى لوهانسك ودونيتسك ذريعة لغزو أوسع نطاقا لأوكرانيا

مجلس الأمن الدولي

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نيويورك- (د ب أ):

وصفت الولايات المتحدة قرار روسيا بإرسال قوات إلى إقليمي لوهانسك ودونيتسك اللذين يسيطر عليهما الانفصاليون شرق أوكرانيا بأنه أول خطوة لغزو أوسع نطاقا.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن ذريعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإرسال جنود كقوات لحفظ السلام تعد "هراء".

وأضافت: "من الواضح أن خطوة الرئيس بوتين هي أساس محاولة روسيا لخلق ذريعة لغزو أوسع نطاقا لأوكرانيا".

وذكرت توماس- جرينفيلد أنه "مزق اتفاقيات مينسك" من خلال الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين شرقي أوكرانيا، في إشارة إلى اتفاق تم إبرامه بين روسيا وأوكرانيا عام 2015 لحل الصراع في منطقة دونباس.

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