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البيت الأبيض: توقعنا القرار الروسي وجاهزون للرد فورًا

10:56 م الإثنين 21 فبراير 2022
البيت الأبيض: توقعنا القرار الروسي وجاهزون للرد فورًا

جو بايدن

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ‏سيصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر الاستثمار أو التجارة في المناطق الانفصالية بأوكرانيا بعد الاعتراف الروسي بإقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وذكر البيت الأبيض في بيان تعليقًا على التطور في الأزمة الأوكرانية، أن الأمر التنفيذي سيخول فرض عقوبات على أي شخص يعمل في المناطق الانفصالية بأوكرانيا.

وقال ‏البيت الأبيض: "توقعنا خطوة كهذه من روسيا ونحن مستعدون للرد عليها فورًا" مضيفًا: "نواصل التشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء ومن بينهم أوكرانيا بشأن الخطوات التالية"

وأعلن أن بايدن اتصل هاتفيًا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث الاعتراف الروسي بإقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الاثنين اعترافه بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أكرانيا كدولتين مستقلتين.

ووقع بوتين على مرسوم بهذا الخصوص وذلك حسبما أظهر التلفزيون الرسمي الروسي.

في الوقت نفسه، أبرم بوتين مع ممثلي الجمهوريتين اتفاقية "صداقة ومساندة" وهي الخطوة التي يمكن أن تسمح بنشر قوات روسية في هاتين الجمهوريتين.

ومن المتوقع أن يؤجج القرار الروسي وتيرة الصراع الأوكراني، وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطوة موسكو ووصفها بأنها خرق للقانون الدولي وأنها "انتهاك سافر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

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