أمريكا تحذر: روسيا ستهاجم عدة مدن أوكرانية

10:53 م الأحد 20 فبراير 2022
أمريكا تحذر: روسيا ستهاجم عدة مدن أوكرانية

الجيش الروسي

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واشنطن - (د ب أ)

أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بأن الغزو الروسي لأوكرانيا ربما يستهدف عدة مدن بالإضافة إلى العاصمة كييف، حسبما أفادث ثلاثة مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، وهم مسؤولون غربيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، القول إن المدن التي قد تتعرض للهجوم الروسي تشمل خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وأوديسا وخيرسون في الجنوب. ولم يقدم المسؤولون تفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية التي أكدت هذه الحسابات.

وقال المسؤولون إن رؤية الولايات المتحدة تشكلت جزئيا من المعلومات التفصيلية التي حصلت عليها عن أنواع وقدرات القوات الروسية الموجودة حاليا بالقرب من أوكرانيا، وكذلك طبيعة استعداداتها للتحرك من مواقع متعددة.

ولم يحدد المسؤولون ما الذي يمكن أن يشمله الهجوم المحتمل، كما لم يعلقوا على الهدف النهائي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن أحد المصادر قال إن التقييمات الأمريكية تتوقع أن يشمل أي غزو واسع النطاق دعما جويا وهجمات إلكترونية.

الجيش الروسي روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة

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