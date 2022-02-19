كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

سول- (د ب أ):

تجاوزت كوريا الجنوبية حاجز الـ100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 102 ألف و211 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 102 ألف و72 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و858 ألفا و9 إصابات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت كوريا الجنوبية 71 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 7354.

وحتى اليوم السبت، تلقى 31ر30 مليون شخص، أو 1ر59 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 29ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 3ر86% من إجمالي عدد السكان.